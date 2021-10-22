Балашиха, Московская область, , 14:50 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 22 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 162 человек. Следом за Балашихой идут Мытищи, где за этот же период официально подтвердилось заражение новой инфекцией 149 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 127 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2428 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 22 октября в шести городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.