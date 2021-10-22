Губернатор Кузбасса завёл ещё один аккаунт
Кемерово, 22 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Аккаунт губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева появился в «Яндекс.Дзене». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».
Kremlin.ru
Сергей Цивилев
«Подписывайтесь, чтобы читать и смотреть эксклюзивные материалы, которые не публикуются в соцсетях и телеграм-канале губернатора», — говорится в официальном сообщении.
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Отметим, что первый материал от губернатора на новой интернет-платформе — о рабочей поездке в Междуреченск.