Кемерово, 22 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Аккаунт губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева появился в «Яндекс.Дзене». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

Kremlin.ru Сергей Цивилев

«Подписывайтесь, чтобы читать и смотреть эксклюзивные материалы, которые не публикуются в соцсетях и телеграм-канале губернатора», — говорится в официальном сообщении.

Читайте также: «Платформа работает грязными методами…» — блогеры о «Яндекс.Дзене»

Отметим, что первый материал от губернатора на новой интернет-платформе — о рабочей поездке в Междуреченск.