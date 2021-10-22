Москва, 22 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В здании Государственного исторического музея на Красной площади Москвы начала работать выставка «Крузенштерн. Вокруг света», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Фёдорович Крузенштерн

Проект посвящён 250-летию одного из учредителей Русского географического общества, знаменитого мореплавателя и учёного Ивана Крузенштерна. Выставка будет работать с 22 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года.

Центральную часть выставки занимают памятники первой русской кругосветной экспедиции, благодаря которой была открыта Антарктида. В экспозиции представлено больше двадцати предметов этнографического собрания участников кругосветного плавания по народам Русской Америки.

Посетители музея смогут ознакомиться с мемориальными предметами и реликвиями из собраний музеев, архивов и библиотек России, Германии и Эстонии. Часть коллекции представят в мультимедийном формате.