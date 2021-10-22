Джакарта, 22 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 760 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 22 октября в Индонезии выявили 4 238 594 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, побороть коронавирус в стране смогли 1231 житель Индонезии. Коронавирусом в стране переболели 4 080 351человек.

В период с 21 по 22 октября 2021 года в Индонезии умерли 33 человека. Всего эпидемия унесла жизни 143 153 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 15 090 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 111 496 040 жителях или 53,5% людей, которые получили первую дозу вакцины от COVID-19.