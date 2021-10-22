Киев, 22 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Дарницком районе Киева стражами порядка задержан мужчина, который бросил бутылку с горючей смесью во двор дома заместителя председателя офиса президента Украины, ответственного за вопросы европейской интеграции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Украины.

Europafm.ro «Коктейль Молотова»

Уточняется, что инцидент произошёл около четырёх часов утра 22 октября.

Фамилию чиновника в полиции не уточнили, при этом известно, что за данное направление в офисе президента Украины отвечает Игорь Жовква.

Установлено, что злоумышленник — 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашёл сообщения о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. Указания от заказчика он получал через мессенджер. За совершение преступления ему было обещано $4 тысячи США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мужчина также признался, что мотивы заказчика ему не известны.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога», ведётся розыск заказчика преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 209 года в посёлке Гореничи в Киевской области Украины неизвестные сожгли один из домов, принадлежащий семье бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Офис президента Владимира Зеленского назвал поджог дома «брутальным преступлением» и призвал правоохранителей провести быстрое расследование обстоятельств инцидента.