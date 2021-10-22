Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября на испанском острове Пальма, на сегодняшний день уничтожил уже 886,6 гектаров земли. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на результаты измерений, проведённых Европейской спутниковой системой дистанционного мониторинга Земли «Коперник».

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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Отмечается, что сразу 20,5 гектаров было повреждено на острове за последние 24 часа.

Также лава вулкана разрушила уже 2122 здания и является угрозой ещё 137 зданиям.