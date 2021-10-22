Тирана, 22 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Самолет, на борту которого находятся тела четырех погибших в Албании российских туристов, утром 22 октября вылетел на родину. Об этом 22 октября сообщает посольство России в Тиране.

stooni Самолет

Уточняется, что, согласно российского законодательства, для выяснения причин смерти туристов могут провести дополнительную судмедэкспертизу.

«Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на телах четырех туристов из России, которых ранее нашли мертвыми в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании, не было обнаружено следов насилия.