Кемерово, 22 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Новый горнолыжный сезон в кузбасском Шерегеше официально стартует 12 ноября. Об этом рассказал министр туризма и национальной политики региона Антон Пятовский.

Kemoblast.ru «Шаман» на зимнем курорте в Шерегеше, Кемеровская область

«Программа открытия пройдёт в три дня — 12, 13 и 14 ноября. Непосредственно церемония открытия состоится 13 ноября», — цитирует «Сибдепо» Пятовского.

Планируется, что на открытии выступит артист федерально уровня, но его имя пока держат в тайне.