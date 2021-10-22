Таллин, 22 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Уголовное дело о смертельном использовании служебного оружия полицейскими в ходе конфликта закрыто по решению следствия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Эстонии.

Пистолет

Ляэнеская окружная прокуратура пришла к выводу, что использование служебного оружия полицейскими, застрелившими 28-летнего мужчину в деревне Хаэска Ляэнеского уезда, было правомерным.

Происшествие получило широкую огласку в эстонских СМИ и вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Поздним вечером 1 августа на пульт дежурного Центра тревоги поступил сигнал о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения выехал на автомобиле в канаву и стал агрессивным по отношению к другим людям. На вызов среагировал патрульный экипаж, который начал выяснять обстоятельства произошедшего.

По свидетельству очевидцев, вооруженный палкой хулиган начал нападать на прибывших на место происшествия полицейских. На неоднократные команды мужчина не реагировал и, несмотря на предупредительные выстрелы, продолжил нападать на одного из блюстителей порядка, который был вынужден открыть огонь. В нападавшего стрелял и другой полицейский.

Несмотря на усилия полицейских и медиков, жизнь мужчины не смогли спасти, и он скончался от полученных повреждений на месте происшествия. Экспертизой у погибшего было установлено три повреждения от выстрела в левой руке и одно повреждение в спине.

У одного из полицейских, участвовавших в разрешении упомянутого инцидента, стаж работы в полиции 19 лет, у второго — один год. На время расследования прокуратура не ходатайствовала об отстранении их от службы.