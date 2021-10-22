Кострома, 22 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Вместе с территорией цирка по национальному проекту «Жильё и городская среда» в Костроме благоустроят площадь Мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления строительства администрации города Роман Мазур.

Наталья Диева Площадь Мира в Костроме

Напомним, за то, чтобы направить федеральные деньги на приведение в порядок площадки у цирка, проголосовали костромичи. Изначально благоустроить планировалось 0,8га пространства - спуски и лестницы около учреждения культуры. Впоследствии администрация расширила площадку до 4,68 га, захватив площадь Мира.

«В рамках нацпроекта на благоустройство одной территории выделяется от 40 до 60 миллионов рублей. Мы подумали, что тратить такие средства на 0,8 га территории просто нерационально, и решили подключить площадь Мира с монументом Славы. Там требуется замена плитки, осмотр памятника. Также в ходе проектирования подрядчик подумает над тем, как решить наболевший для местных жителей вопрос — молодые люди использую гранитные ступени монумента Славы как скейт-площадку . Возможно, для них на площади поставят памп-трек » , — объяснил Мазур.

Около цирка планируется отремонтировать лестницы, автостоянку, озеленить территорию деревьями, кустарниками и цветниками, поставить фонтан взамен утраченной в послесоветские годы конструкции. Возможно, у здания будут организованы места для торговли.

Подрядчик для выполнения проекта благоустройства определён — конкурс выиграла компания ООО «ЭМ-ЭМ-ТИ РУС» из Нижнего Новгорода. Согласно условиям контракта составить документ она должна до конца 2022 года. Непосредственные работы по благоустройству начнутся в 2023 году.