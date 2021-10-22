Вместе с территорией цирка в Костроме благоустроят площадь Мира
Кострома, 22 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Вместе с территорией цирка по национальному проекту «Жильё и городская среда» в Костроме благоустроят площадь Мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления строительства администрации города Роман Мазур.
Напомним, за то, чтобы направить федеральные деньги на приведение в порядок площадки у цирка, проголосовали костромичи. Изначально благоустроить планировалось 0,8га пространства - спуски и лестницы около учреждения культуры. Впоследствии администрация расширила площадку до 4,68 га, захватив площадь Мира.
Около цирка планируется отремонтировать лестницы, автостоянку, озеленить территорию деревьями, кустарниками и цветниками, поставить фонтан взамен утраченной в послесоветские годы конструкции. Возможно, у здания будут организованы места для торговли.
Подрядчик для выполнения проекта благоустройства определён — конкурс выиграла компания ООО «ЭМ-ЭМ-ТИ РУС» из Нижнего Новгорода. Согласно условиям контракта составить документ она должна до конца 2022 года. Непосредственные работы по благоустройству начнутся в 2023 году.