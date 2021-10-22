Первомайский район, Томская область, 22 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Первомайском районе Томской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Томской области На месте двойного убийства в Томской области

Тела мужчин 62 и 26 лет с колото-резаными ранами нашли утром 22 октября в машине возле частного дома в селе Комсомольск. В настоящее время на месте происшествия проводят следственные действия.

«Назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 октября 51-летнего жителя Томска застрелили во время движения автомобиля. Предполагаемый убийца находился с огнестрельным оружием в лесу возле дороги.

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