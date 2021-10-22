Каракас, 22 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что сегодня ее страна подвергается дискриминации со стороны Международного валютного фонда (МВФ), который отказывает государству в выделении средств. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

По её словам, помимо введения преступной и незаконной блокады, которая не позволяет Венесуэле приобретать продовольствие и медикаменты, США оказывают давление на МВФ, используя свое право вето, чтобы отказать этой латиноамериканской стране в предоставлении пяти миллиардов долларов.

В ходе своего выступления на седьмом Всемирном инвестиционном форуме на Конференции ООН по торговле и развитию, она подчеркнула, что глобальные инвестиции не гарантируют и не способствуют устойчивому развитию, а скорее служат усилению концентрации экономических сил.

«Крупный капитал увеличил свою экспансию и рост. Пять инвестиционных фондов являются владельцами вакцин, и большое развитие происходит именно в этой области», — сказала Родригес, указав, что даже механизмы противостояния пандемии демонстрируют ту же модель неравенства и несправедливости.

Венесуэла, по её словам, присоединяется к Всемирной организации здравоохранения, осуждающей тот факт, что на 10 стран приходится более 73% вакцин, что свидетельствует о явной тенденции к неравенству.