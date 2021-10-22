Смоленск, 22 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Виктория Макарова покинула пост председателя Смоленского городского совета. Горсовет прекратил ее полномочия на внеочередной сессии 22 октября, сообщили в пресс-службе городского совета.

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Также прекращены её полномочия в качестве депутата по округу № 15. Виктория Макарова переходит на работу в администрацию Смоленской области — она займёт пост заместителя губернатора по вопросам здравоохранения.

Виктория Макарова возглавила Смоленский горсовет в октябре 2020 года. Последние восемь лет она работала главным врачом Смоленской областной детской клинической больницы.

Нового председателя горсовета планируется избрать на ближайшей сессии. До этого временно исполнять обязанности спикера будет руководитель фракции «Единая Россия» Николай Шумейко.