Вена, 22 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Правительственный кризис в Австрии и назначение нового канцлера не должны сказаться на отношениях Москвы и Вены. Об этом российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил 22 октября на заседании Российско-австрийского делового совета в Вене.

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

Он предположил, что перестановки в австрийском правительстве не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены. Россия и Австрия продолжат укреплять традиционно конструктивные отношения, в первую очередь, в деловой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за подозрений в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием Себастьян Курц ушёл с поста канцлера Австрии. Его место занял бывший министр иностранных дел Александер Шалленберг.

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