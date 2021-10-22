Таллин, 22 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. После активных протестов со стороны владельцев недвижимости на крупнейшем острове Эстонии Сааремаа местные власти приостановили распоряжение о смене названий хуторов. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

jackmac34 Эстония

Владельцы хуторов недавно получили письма, в которых говорится о том, что названия исторических хуторов и участков недвижимости необходимо изменить, поскольку, по оценке Земельного департамента, они не соответствуют новому положению об адресных данных.

Например, в качестве адресов больше не подходят такие названия как Tаnava, Tee, Maantee («Уличный», «Дорожный», «Шоссейный») и им подобные. Было заявлено, что повторяющиеся названия вносят путаницу. Хозяевам было предложено сменить названия на «Черемуховые», «Горные», «Сосновые» и так далее.

«Никто и подумать не мог, что название хутора, которое было у него так долго, кто-то вдруг захочет поменять», — прокомментировала письмо хуторянка Эльза.

После переговоров в Институте эстонского языка Земельный департамент острова Сааремаа решил пока оставить исторические названия в покое.