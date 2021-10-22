Москва, 22 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Выступления Сергея Середенко, юридически обоснованные и подтверждённые фактами, стали причиной ареста правозащитника властями Эстонии. Об этом заявил 22 октября ИА REGNUM политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Сергей Середенко

«Для эстонской этнократии было вызовом как то, что критика Середенко прозвучала в Европарламенте, так и то, что она были обоснована и подтверждена фактами» — заявил политолог.

«Эстонское государство 30 лет стремилось к маргинализации русской общины в Эстонии, и во многом в этом преуспело» — отметил Носович.

«Поэтому не маргинальный, а рациональный, юридически грамотный взгляд Середенко на национальную политику этого государства как на политику дискриминации, высказанный в присутствии европейских союзников Эстонии, и посчитали угрозой» — отметил эксперт.

«В таких публичных выступлениях Середенко на международных площадках — ключ к обвинению в «государственной измене» — заключил политолог.

Напомним, что в странах Прибалтики русское население подвергается дискриминации и преследованию. В Эстонии был задержан и помещен под стражу Сергей Середенко, в Латвии подвергается давлению профессор Александр Гапоненко.