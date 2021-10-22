Новосибирск, 22 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Новосибирске на площадке строительства новой ледовой арены во время работ упала автовышка. ЧП произошло сегодня, 22 октября, сообщили очевидцы.

Скриншот со страницы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

«На территории строящегося ЛДС упала автовышка, которую поднимали башенным краном компании ООО «Краномонтаж». По словам нашего читателя, в результате происшествия никто не пострадал», — говорится на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие подробности случившегося пока неизвестны.