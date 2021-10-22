Лондон, 22 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Британский производитель Rolls-Royce опубликовал изображение передней части своей будущей новинки, которая пополнит линейку Black Badge. Рисунок с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Rolls-Royce Новый Rolls-Royce из серии Black Badge

Над изображением работали дизайнеры компании совместно с художником и иллюстратором Мэйсоном Лондоном. Компания планирует создать анимированный токен NFT (уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него), кадром из которого и является представленный рисунок.

На кадре хорошо видна носовая часть будущей новинки. Но этого не достаточно, чтобы понять, какая именно модель получит новую версию. Вероятно, версией Black Badge обзаведется модель Ghost нового поколения. Это авто может получить, например, более производительный двигатель и доработанную подвеску.

Rolls-Royce позиционирует машины из линейки Black Badge, как автомобили для «бунтарей, провидцев и иконоборцев, определяющих современный мир».

Дебют нового автомобиля должен состояться 28 октября нынешнего года.

Ранее компания Klassen представила бронированную версию Rolls-Royce Cullinan. Модель имеет пуленепробиваемые стёкла, бронированные двери с усиленными петлями, а также модернизированную подвеску и шины run-flat.

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