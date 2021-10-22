Цхинвал, 22 октября 2021, 13:47 — REGNUM Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонить иски жителей Южной Осетии о нарушении их прав во время нападения ВС Грузии в 2008 году было ожидаемо. Об этом 22 октября сказал агентству «Рес» президента Южной Осетии Анатолий Бибилов.
«Согласно их логике, если Грузия фактически не осуществляла контроль над Южной Осетией, то и не должна нести ответственность за сотни убитых и тысячи раненных мирных жителей? Но ведь эти люди были убиты или ранены военнослужащими армии Грузии», — отметил Бибилов.
Он напомнил, что грузинская армия обстреливала жилые дома в Цхинвале, а грузинские военные расстреливали автомобили с беженцами. Бибилов назвал «странными» доводы, которые принял ЕСПЧ, заявляя, что это не попадает под юрисдикцию суда. По мнению президента Южной Осетии на Западе намеренно «выгораживают» Грузию, так там и «благословили» Тбилиси на агрессию.
Напомним, ранее суд в Страсбурге признал «неприемлемыми» дела «Бекоева и другие против Грузии» и «Шавлохова и другие против Грузии». В ЕСПЧ приняли позицию грузинской стороны, которая заявила, что в во время боевых действий в 2008 году Тбилиси не контролировал территорию Южной Осетии. В Грузии на основании этого заявили о «победе над Россией».
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