Цхинвал, , 13:47 — REGNUM Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонить иски жителей Южной Осетии о нарушении их прав во время нападения ВС Грузии в 2008 году было ожидаемо. Об этом 22 октября сказал агентству «Рес» президента Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

«Согласно их логике, если Грузия фактически не осуществляла контроль над Южной Осетией, то и не должна нести ответственность за сотни убитых и тысячи раненных мирных жителей? Но ведь эти люди были убиты или ранены военнослужащими армии Грузии», — отметил Бибилов.

Он напомнил, что грузинская армия обстреливала жилые дома в Цхинвале, а грузинские военные расстреливали автомобили с беженцами. Бибилов назвал «странными» доводы, которые принял ЕСПЧ, заявляя, что это не попадает под юрисдикцию суда. По мнению президента Южной Осетии на Западе намеренно «выгораживают» Грузию, так там и «благословили» Тбилиси на агрессию.

Напомним, ранее суд в Страсбурге признал «неприемлемыми» дела «Бекоева и другие против Грузии» и «Шавлохова и другие против Грузии». В ЕСПЧ приняли позицию грузинской стороны, которая заявила, что в во время боевых действий в 2008 году Тбилиси не контролировал территорию Южной Осетии. В Грузии на основании этого заявили о «победе над Россией».

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия сообщила о «ещё одной победе» над Россией