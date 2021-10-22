Каракас, , 13:46 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил прочность отношений с Кубой и подчеркнул стремление к расширению двусторонних связей в различных областях, представляющих стратегический интерес. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро Presidencia.gob.ve

В своих заявлениях для СМИ из дворца Мирафлорес президент Венесуэлы дал оценку встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, посвященной работе Межправительственной комиссии соглашения о всестороннем сотрудничестве между двумя странами.

«Куба и Венесуэла сегодня едины как никогда, работают над планами совместного развития и достижения удовлетворения потребностей наших народов в рамках боливарианской концепции максимально возможного счастья», — подчеркнул Мадуро.

В этой связи он заявил, что власти двух стран рассмотрели все сферы сотрудничества, пострадавшие от воздействия односторонних принудительных мер, осуществляемых правительством США.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что союз между Венесуэлой и Кубой находится на правильном пути и направлен на расширение обменов в области здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также в энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и продовольственной сферах.

Что касается мер по борьбе с пандемией COVID-19, то здесь президент подчеркнул хорошие результаты применения кубинской вакцины Abdala среди населения Венесуэлы.