Москва, , 13:45 — REGNUM Чувство вседозволенности породили у Киева двойные стандарты, которые практикует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 22 октября заявил полномочный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, глава МИД республики Владислав Дейнего.

«Двойные стандарты фиксации ситуации на Донбассе в отчетах ОБСЕ — один из побудительных факторов, которой порождает у украинской стороны ощущение вседозволенности», — сказал он в ходе организованного в ТАСС круглого стола «Минский процесс: реалии и тенденции».

Также Дейнего уточнил, что ОБСЕ проявляет в Специальной мониторинговой миссии на Украине и в контактной группе пассивность и уклонение не только от конкретных шагов, но и от обсуждения противоправных действий Киева, даже когда таковые очевидны с точки зрения международных стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что украинские силовики заранее готовили захват представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка.

Отметим, 13 октября в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги, диверсионно-разведывательная группа из 24-й бригады ВСУ напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила в плен одного из них.