Махачкала, 22 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Прирост туристов, побывавших в текущем году в Дагестане, на 38% выше, чем в 2020 году. С начала 2021 года республику посетили около 970 тыс. гостей. Такие данные привел в ходе заседания правительства региона врио председателя правительства РД Абдулпатах Амирханов.

Туристы

Как отметил врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов, объём средств от услуг туристкой индустрии, произведённых в регионе за девять месяцев 2021 года, составил 3,973 млрд рублей. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 24%.

Рост турпотока привел к росту занятых в турсфере работников. Так, число работающих в туризме увеличилось до 10 178 человек.

Для улучшения работы туристической сферы власти Дагестана создали ассоциацию туристской индустрии, в которую вошли структурные подразделения из числа туроператоров, турагентов, отельеров, рестораторов, экскурсоводов, гидов.