Блогеры купили квартиру «омичке из бочки»
Омск, 22 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. История пенсионерки из Омска Светланы Черновой, которая на протяжении 35 лет жила в металлической бочке на окраине Старого Кировска, благополучно разрешилась. Правда власти и надзорные органы не имеют к этому отношения. Как сообщает omskinform.ru сегодня, 22 октября, женщина получила ключи от собственной квартиры.
Деньги на жильё через Instagram собрала московский блогер Елена Тришина. Буквально за несколько дней набралось 2 млн 347 тыс. 207 рублей. Помимо однокомнатной квартиры, деньги будут потрачены на покупку мебели и техники.
Пенсионерка поблагодарила всех неравнодушных людей, говорит, что до сих пор не верит, что ее жилищные мытарства закончились.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что женщина уже 35 лет живёт в железной бочке без света, газа и воды, сообщили местные СМИ. История началась ещё в 1980-х годах: переселившись туда, работница завода рассчитывала таким образом быстрее получить жилье. В перестройку очередь на выдачу квартир отменили, так как предприятие закрылось.
Историей заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Предложение переехать в дом-интернат пенсионерку не устроило. Она лишь попросила подвести электричество к её «дому».
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