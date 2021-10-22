Омск, 22 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. История пенсионерки из Омска Светланы Черновой, которая на протяжении 35 лет жила в металлической бочке на окраине Старого Кировска, благополучно разрешилась. Правда власти и надзорные органы не имеют к этому отношения. Как сообщает omskinform.ru сегодня, 22 октября, женщина получила ключи от собственной квартиры.

Александра Майер (Кеня) ИА REGNUM Бочка

Деньги на жильё через Instagram собрала московский блогер Елена Тришина. Буквально за несколько дней набралось 2 млн 347 тыс. 207 рублей. Помимо однокомнатной квартиры, деньги будут потрачены на покупку мебели и техники.

Пенсионерка поблагодарила всех неравнодушных людей, говорит, что до сих пор не верит, что ее жилищные мытарства закончились.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что женщина уже 35 лет живёт в железной бочке без света, газа и воды, сообщили местные СМИ. История началась ещё в 1980-х годах: переселившись туда, работница завода рассчитывала таким образом быстрее получить жилье. В перестройку очередь на выдачу квартир отменили, так как предприятие закрылось.

Историей заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Предложение переехать в дом-интернат пенсионерку не устроило. Она лишь попросила подвести электричество к её «дому».

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