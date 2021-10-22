Москва, 22 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Главную тяжесть Великой Отечественной войны вынесли на себе поколения 1905 — 1925 годов рождения, и этого не могло бы случиться, если бы они воспитывались в нездоровом обществе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Октябрьская революция. 1917

Как сообщалось ранее, Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, чтоЗападсейчаспереживает то же, через что Россия прошла 100 лет назад.

«Большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад, не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи — такое было, — насаждение и поощрение доносительства на близких — всё это объявлялось поступью прогресса и, кстати говоря, в мире достаточно широко поддерживалось тогда и было модным так же, как и сегодня», — сказал Путин.

« История нашей страны первой трети XX века, особенно периода после 1917 года, требует глубокого осмысления и понимания, свободного от антикоммунистической конъюнктурности. Владимир Путин говорит, что большевики заявили, что «изменят весь привычный уклад, не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества». По его словам, в СССР первого послереволюционного десятилетия рушили ценности и веру…

Задам в этой связи несколько вопросов. Это российское общество рубежа XIX—XX веков было здоровым? Это у Анны Карениной была «здоровая семья»? Или у большинства героев Чехова? Максим Горький нам показал многие совсем не здоровые русские семьи… А наличие гаремов у русских помещиков до реформы — что, реформы 1860-х годов сразу улучшили их нравы? Положение женщины в крестьянских семьях того периода не то что благополучным — сносным назвать трудно — читайте Лескова! Или, например, воспоминания о своём детстве маршала Жукова…

Вот что хотели поменять и поменяли большевики! Они поставили и русскую женщину, и тем более женщин на национальных окраинах России на достойное место в обществе. И, соответственно, оздоровили семью.