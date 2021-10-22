Москва, 22 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Гибель оператора на съёмках фильма с Алеком Болдуином в США произошла из-за ошибки координатора по оружию. Об этом кинокритик Давид Шнейдеров рассказал 22 октября Общественной службе новостей.

Андрей Дегтярев Давид Шнейдеров (кинокритик) со спутницей

Болдуин, как сообщало ИА REGNUM, стрелял из пистолета на съёмках вестерна «Ржавчина». В результате некой ошибки была смертельно ранена оператор Галина Хатчинс.

По словам Шнейдерова, при подобных обстоятельствах в 1993 году погиб на съёмках фильма «Ворон» актёр Брендон Ли. Координатор по оружию положил в патрон слишком много пороха.

«А в фильмах стреляют не холостыми, а заряженным патроном, просто пороха мало и патрон должен был упасть», — пояснил кинокритик.

Он предположил, что в случае с Болдуином произошло то же самое. Из-за ошибки координатора и пиротехника пуля пролетела большее, чем нужно, расстояние и попала в оператора. На карьере Болдуина трагический инцидент не отразится, уволят координатора по оружию и пиротехников, добавил Шнейдеров.

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