Кинокритик объяснил, почему при стрельбе на съёмках гибнут люди
Москва, 22 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Гибель оператора на съёмках фильма с Алеком Болдуином в США произошла из-за ошибки координатора по оружию. Об этом кинокритик Давид Шнейдеров рассказал 22 октября Общественной службе новостей.
Болдуин, как сообщало ИА REGNUM, стрелял из пистолета на съёмках вестерна «Ржавчина». В результате некой ошибки была смертельно ранена оператор Галина Хатчинс.
По словам Шнейдерова, при подобных обстоятельствах в 1993 году погиб на съёмках фильма «Ворон» актёр Брендон Ли. Координатор по оружию положил в патрон слишком много пороха.
«А в фильмах стреляют не холостыми, а заряженным патроном, просто пороха мало и патрон должен был упасть», — пояснил кинокритик.
Он предположил, что в случае с Болдуином произошло то же самое. Из-за ошибки координатора и пиротехника пуля пролетела большее, чем нужно, расстояние и попала в оператора. На карьере Болдуина трагический инцидент не отразится, уволят координатора по оружию и пиротехников, добавил Шнейдеров.
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