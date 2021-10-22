Вена, 22 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал наладить дипломатический процесс с КНДР, а также допустить в страну инспекторов агентства.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

В ходе семинара, организованного 21 октября вашингтонским Центром имени Генри Стимсона, он также отметил, что КНДР может работать во «всех возможных, областях которые есть в распоряжении страны», акцентировав внимание на том, что это вызывает беспокойство.

«Реакторы перезапущены, выделение плутония продолжается, обогащение урана, вероятно, тоже продолжается, другие ядерные объекты в стране начинают работать», — сказал Гросси, отказавшись давать оценку северокорейскому ядерному потенциалу.

Напомним, что Северная Корея выслала всех инспекторов МАГАТЭ в 2009 году, когда вышла из многостороннего соглашения о денуклеаризации.