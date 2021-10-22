Джакарта, 22 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 111 496 040 жителях или 53,5% людей, которые получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 66 316 667 человек или 31,8% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, около 1,8 млн жителей столицы Индонезии Джакарты не были вакцинированы против коронавируса.

Подробнее в материале:Почти два млн жителей столицы Индонезии не прошли вакцинацию от COVID-19