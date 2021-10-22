Москва, 22 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Инфляция в России складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 ожидается в интервале 7,4−7,9%. Об этом говорится в сообщении регулятора 22 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4−7,9%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остаётся существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — сообщает Банк России.

Отметим, что ранее инфляция по итогам года ожидалась на уровне 5,7−6,2%.