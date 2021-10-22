Москва, , 16:55 — REGNUM Аргументированная критика системной дискриминации русского населения в Эстонии стала причиной ареста правозащитника Сергея Середенко. Об этом заявил 22 октября ИА REGNUM политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

«Сергею Середенко официально предъявлено обвинение в том, что он участвовал в мероприятиях «антигосударственной направленности», которые дискредитировали образ Эстонии среди европейских союзников», — заявил политолог.

«Легко могу предположить, о чём идет речь, потому что я вместе с Середенко в 2019 участвовал в публичных слушаниях о политических репрессиях и нарушениях прав человека в странах Прибалтики в Европейском парламенте», — сообщил политолог.

«На этом мероприятии Середенко аргументированно, с позиций конституционного и европейского права, доказывал, что власти Эстонии занимаются системной дискриминацией русского населения» — отметил эксперт.

Напомним, что в Эстонии был задержан и помещён под стражу правозащитник Сергей Середенко.