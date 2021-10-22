Белгород, 22 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В международный Зал славы волейбола в США ввели белгородского спортсмена, Олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетюхина, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства Белгородской области.

Https://www.belogorievolley.ru Сергей Тетюхин

Волейболист стал первым в истории сборной России, кто удостоен такой чести. По словам спортсмена, эта награда — общая заслуга всех, с кем он работал во время своей профессиональной карьеры.

«Это очень важно и для российского волейбола, и для белгородского. Волейбол у нас развивается, и, поверьте, у нас есть много достойных людей, которые ещё появятся в Зале славы», — сказал волейболист.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Тетюхин в июле 2021 года возглавил волейбольный клуб «Белогорье». Он также является генеральным менеджером команды России.