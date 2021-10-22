Москва, , 13:31 — REGNUM В настоящее время в отношения России с Североатлантическим альянсом (НАТО) практически не осталось каких-либо позитивных моментов. Об этом 22 октября заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как напомнил российский дипломат, НАТО приняло решение о прекращении всякого гражданского и военного сотрудничества с властями РФ ещё 1 апреля 2014 года, после чего были приостановлены все совместные проекты в интересах укрепления общей безопасности в сфере противодействия терроризму, стабилизации ситуации в Афганистане и т.п.

«На сегодняшний день каких-то позитивных моментов (в отношениях с НАТО. — ред.) практически не осталось. И то, что мы делали после 2014 года, — это нельзя назвать большими проектами», — сказал он.

При этом Грушко уточнил, что, по его мнению, диалог России с НАТО будет выстроен, и Москва будет поддерживать нормальные контакты со всеми властями стран альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правильность решения российских властей прекратить официальный диалог с Североатлантическим альянсом подтверждает стратегия НАТО по сдерживанию РФ.