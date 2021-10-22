Гатчина, Ленинградская область, 22 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Гатчинский парк и парк «Сильвия» в Ленинградской области закрыты для посещения из-за сильного шторма, разыгравшегося в Петербургском регионе. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе государственного-музея заповедника «Гатчина».

Gatchinapalace.ru Гатчинский Дворцовый парк

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Напомним, с вечера 21 октября на территории Петербурга и Ленинградской области бушует штормовой ветер. Порывы ветра в прибрежных зонах достигают 28 м/с.

«В связи с объявленным штормовым предупреждением и усилением ветра Гатчинский парк и парк «Сильвия» временно закрыты для посещения, — предупреждают в ГМЗ «Гатчина». — Просим поберечь себя и также воздержаться от прогулок в Приоратском парке и «Зверинце».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за подъема воды оказался частично затоплен парк «Монрепо» в Выборге, а также подъезд к самому Выборгу.