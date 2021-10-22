Москва, 22 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 22 октября сообщает ИА REGNUM.

Www.wtatennis.com Анастасия Павлюченкова

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки подаче и 4 из 10 брейков.

В полуфинале турнира Вондроушова сыграет с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

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