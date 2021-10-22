Москва, 22 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Переписчики не должны сами заполнять данные о гражданах, это недопустимо и является серьёзным поводом к принятию мер. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 октября журналистам.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники Северо-Кавказстата готовятся к началу переписи населения

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о случаях, когда волонтёры якобы сами вносят данные вместо граждан. Это совершенно неправильно и подменяет суть переписи населения, такие действия абсолютно недопустимы, подчеркнул он.

«Если такие частичные проявления, отдельные случаи имеют место, то, конечно, это самый серьезный повод принять меры, чтобы это не допускалось», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент Владимир Путин принял участие в переписи онлайн. Электронный формат переписи в условиях обострения пандемии Песков назвал самым предпочтительным, лёгким и адекватным.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Согласно итогам опроса, в ней намерены принять участие 85% граждан.

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