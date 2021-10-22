Оренбург, 22 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Оренбурге на усиление антитеррористической безопасности в детских садах выделено 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Ограждение детского сада

Источником финансирования является муниципальный бюджет. Средства направлены на ремонт и замену ограждений дошкольных образовательных учреждений.

Работы должны пройти в 2021 году. На сегодняшний день в трех детсадах ограждения заменили. В пяти учреждения процесс близится к завершению. В двух детсадах к ремонту только приступили.

Добавим, на территории Оренбурга функционирует 136 детских садов. Из них в десяти запланирован ремонт забора.