Мадрид, 22 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Китайская компания XEV представила на европейском авторынке компактный электрокар YoYo. Об этом сообщает официальный дистрибьютор китайской марки в Испании — компания Elecmobility.

Carscoops XEV YoYo

Модель уже появилась в продаже в Испании и Португалии. При производстве модели использовались 3D-технологий. Среди преимуществ 3D-технологии — более широкие возможности настройки, разнообразные формы и цвета, а также более легкие и прочные конструкции.

Двухместный электрокар напоминает Renault Twizy. Модель потребляет 7,4 кВтч на 100 км. Длина YoYo составляет 2,53 м, а ширина — 1,5 м.

Сообщается, что китайский производитель недавно подписал соглашение с итальянской энергетической компанией ENI, чтобы на ее автозаправочных станциях в Италии замену аккумуляторов можно было произвести всего за несколько минут. Подобное соглашение может также быть заключено в Испании.

Ранее в Китае на аэрокосмической выставке в городе Чжухай был показан летающий автомобиль Pegasus. Он может взлетать и приземляться вертикально. Скорость машины в воздухе равна 160 км/ч, а на земле — 120 км/ч.

Читайте также: В Китае появился новый кроссовер Lynk&Co 09