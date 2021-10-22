Выборг, Ленинградская область, 22 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Исторический парк «Монрепо» в Выборге частично затопило из-за шторма. Музей-заповедник закрыт для посещения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе музея.

Пресс-служба ГМЗ «Монрепо» Подход к Китайскому мостику в парке Монрепо Выборга перекрыла вода

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Вода Выборгского залива из-за шторма вышла из берегов и частично затопила скальный пейзажный парк на берегу Защитной бухты. Из-за сильного шторма невозможно подойти к восстановленному пирсу и только что отреставрированным Китайским мостикам.

Отметим, что накануне в музее сообщали, что восстановительные работы на исторических пешеходных переправах почти завершены, реставраторы ждут подходящих погодных условий, чтобы нанести второй слой краски на перила мостика у Пампушинки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за непогоды движение транспорта на подъезде к Выборгу со стороны Торфяновки полностью перекрыто в связи с повышением уровня воды в реке Селезневка и частичным затоплением участка проезжей части.