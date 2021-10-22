22 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Максим Исаев, , 18:48 — REGNUM Обречены ли Китай и США на соперничество, подобное холодной войне? В США все больше тех, кто убежден в неизбежности второй холодной войны. Тем не менее у Вашингтона еще есть возможность пойти по иному пути — такому, на котором он не станет влезать в борьбу за ненужное ему превосходство в Восточной Азии. Именно из-за того, что в США смиряются с этой якобы «неизбежностью», соперничество и провоцируется и оба государства движутся к конфликту, которого можно избежать, пишет Дэниел Ларисон в статье, вышедшей 22 октября в Responsible Statecraft.

Переговоры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Точно так же, как не были неизбежными горячие войны, предотвратить можно и соперничество вроде холодной войны. По сути, именно утверждение о неизбежности конфликта часто и создает условия для такого конфликта и увеличивает вероятность его возникновения, чем это могло бы быть в противном случае. Как только признается неизбежность новой холодной войны, все внимание сосредотачивается на подготовке к ней, а не на поиске альтернативных вариантов действий.

В результате появляются риски заставить будущие поколения американцев жить в условиях такого же дорогостоящего и опасного соперничества, которое определило вторую половину двадцатого века, и в следующий раз США уже не будет сопутствовать такая же удача, как и в прошлый раз, когда они столкнулись с противником, который просто рухнул и исчез.

Американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан внимательно изучил вопрос о неизбежности конфликта в своей книге «Роковой союз», посвященной созданию франко-российского союза перед Первой мировой войной. По его словам, «предположение о неизбежности войны может основываться исключительно на том факте, что как «мы», так и «они» интенсивно к ней готовятся. Никаких других причин для признания его необходимости не требуется».

Джордж Кеннан

Кеннан писал эти слова в тени американо-советского соперничества и возможности ядерной войны. Он опасался, что еще одно противостояние между великими державами будет носить гораздо более катастрофический характер, чем мировые войны. К счастью, первая Холодная война закончилась без этой катастрофы. Тем не менее удача ослепила американских политиков, не давая им увидеть опасности разжигания нового конфликта великих держав, который может начаться из-за соперничества с другим государством, обладающим ядерным оружием. Избежав войны с Советским Союзом, которая когда-то считалась неизбежной, США рискуют вступить в схватку с Китаем, которая также может привести к разрушительному вооруженному конфликту.

Кеннан написал «Роковой альянс» почти через сорок лет после того, как он сформулировал первоначальную доктрину сдерживания в начале Холодной войны с СССР. За эти десятилетия он увидел, как его ограниченная по масштабам и направленная на оборону доктрина превратилась в нечто гораздо более амбициозное, милитаристское и безрассудное, чем он предполагал.

Теперь, когда разговоры о «сдерживании» Китая стали повсеместным явлением, нужно крайне осторожно относиться к тому, как это может быть использовано в качестве плацдарма для более агрессивной политики, выходящей за рамки защиты существующих союзников. Неизвестно, какая ненужная война в каком-то далеком уголке мира будет преподнесена американским гражданам как конфликт во имя «сдерживания» китайской мощи. Если цель в том, чтобы избежать этих войн, США следует избегать холодной войны, последствием которой станут такие конфликты.

Некоторые аналитики и ученые мужи уже принимают холодную войну с Китаем как данность. Для них больше нет вопроса о том, чтобы избежать этого, и теперь США должны победить в противостоянии с другой стороной. Хэл Брэндс и Джон Льюис Гэддис заявили об этом в последнем выпуске журнала Foreign Affairs, что «больше не подлежит сомнению то, что Соединенные Штаты и Китай, негласные союзники во второй половине прошлой Холодной войны, вступают в свою новую холодную войну: об этом заявил сам председатель КНР Си Цзиньпин, и обе американские партии, продемонстрировав редкое межпартийное согласие, приняли этот вызов».

Си Цзиньпин

Ястребам удобно объявлять о завершении дебатов еще до того, как они только начинались. Однако ничего не говорит с очевидностью о том, что США обязательно должны следовать по пути конфронтации, по которому ястребы хотели бы, чтобы пошла страна. Так получилось, что Си Цзиньпин не объявил новую Холодную войну. Напротив, он предостерег от нее. Поскольку в Конгрессе существует двухпартийный консенсус по этому вопросу, это вряд ли является подтверждением его мудрости, учитывая множество других авантюр, которые получили широкую поддержку обеих партий.

Новая холодная война — это не просто рост напряженности и общей враждебности по отношению к Китаю. Вскоре подобное противостояние приведет к эскалации дорогостоящей гонки вооружений, повышению вероятности прямого конфликта, вспышке прокси-войн в других странах, к поддержке «надежных» диктаторов, насильственному свержению «ненадежных» избранных лидеров, чтобы не дать их странам оказаться в орбите Китая, а также к издержкам, вызванным отсутствием сотрудничества по другим вопросам глобального значения.

Новая холодная война означает еще много десятилетий милитаризма и дальнейшего расширения жандармского государства, сокращение свобод, укрепление влияния исполнительной власти и все более широкое распространение ядовитого национализма. Подобное развитие событий также означает то, что все те негативные последствия войны с террором обострятся на несколько порядков. В худшем случае это будет означать открытую войну с самой густонаселенной страной на планете и связанный с этим риск обмена ядерными ударами, который может привести к большим потерям, чем США понесли во всех своих предыдущих войнах вместе взятых.

Кеннан завершил свою книгу предупреждением: «Если сегодня правительства все еще не могут признать, что современные национализм и милитаризм в совокупности являются саморазрушительными силами, и полностью таковыми; если они не способны ясно взглянуть на эти силы, распознать их истинную природу и поставить их под какой-то контроль; если они будут продолжать, будь то из страха или амбиций, культивировать эти силы и пытаться использовать их в качестве инструментов для корыстных конкурентных целей — если они сделают это, они будут готовить, на этот раз, катастрофу, от которой нельзя будет оправиться». Согласиться с неизбежностью новой холодной войны с Китаем — значит подтвердить самые пессимистичные опасения Кеннана.

Джо Байден Gage Skidmore

США могут выстроить эффективный курс в отношении Китая, не прибегая к стратегии, которая поощряет доминирование и тем самым способствует катастрофе. Как отметил Итан Пол из Института Куинси в своем обзоре книги Раша Доши «Долгая игра: великая стратегия Китая по вытеснению американского порядка», «Вашингтону действительно нужна собственная новая игра в долгую, чтобы не противодействовать, сдерживать и «смягчать» китайскую мощь, а найти способы смягчить и в конечном счете положить конец этой неустойчивой, самовоспроизводящейся борьбе в целом». Сохранение американского господства — это не то же самое, что обеспечение жизненно важных интересов США, и правда в том, что погоня за первым ставит под угрозу второе.

Не следует поддаваться иллюзиям, что США должны начать холодную войну с Китаем, чтобы защитить себя или даже своих официальных союзников. Если Вашингтон пойдет по этому пути, это будет сделано с целью подавления китайской мощи при значительных затратах и рисках. Именно текущая стратегия страны заставляет американское руководство стремиться к господству, когда оно ему не нужно. Если бы США приняли менее амбициозную стратегию, они могли бы позволить себе проводить менее милитаризованную внешнюю политику и менее конфронтационную политику в отношении Китая.