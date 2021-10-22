Калуга, 22 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие во Всероссийской переписи населения через портал «Госуслуги». Перепись населения, проходящая в России с 15 октября по 14 ноября, стала первой с возможностью самостоятельного заполнения участниками электронного переписного листа на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Gosuslugi.ru). Как подчеркнули в пресс-службе правительства Калужской области, именно этот формат позволяет минимизировать риски заражения и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша

«Никаких сложностей не возникло. На заполнение переписных листов на сайте Госуслуг ушло минут 20. Думаю, каждый может найти время для участия в важном для нашей страны деле», — отметил Владислав Шапша.

Глава региона подчеркнул, что от результатов переписи будет зависеть планирование социально-экономического развития как страны в целом, так и отдельных территорий: «Для Калужской области это очень актуально. Наш регион в ТОП-10 субъектов РФ, которые жители страны чаще всего выбирают для переселения».