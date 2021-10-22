Москва, 22 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В девятом сезоне «Холостяка» девушки будут выбирать одного из двух героев шоу. Об этом 22 октября пишет издание StarHit, ссылаясь на директора телеканала ТНТ Романа Петренко.

Скриншот с YouTube Финал восьмого сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати

«Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков», — заявил Петренко. «…в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять — кого она захочет больше», — объяснил он. Однако имён двоих холостяков он не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что в восьмом сезоне шоу «Холостяк» принял участие рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Премьера девятого сезона проекта состоится весной 2022 года.