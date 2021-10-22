Уфа, 22 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Кадровые перестановки произошли в государственном собрании Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

(сс) ZUFAr Государственное собрание Башкирии

Сообщается, что на заседании республиканского парламента депутаты внесли изменения в структуру госсобрания региона и произвели некоторые кадровые назначения.

Так, бывшая уполномоченная по правам ребенка Милана Скоробогатова была избрана заместителем председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

«Кадровые изменения связаны с прошедшими в сентябре выборами. В Государственную думу перешли наши коллеги Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева, это большая потеря для парламента. Новым депутатам их предшественниками поставлена высокая планка. Поэтому мы возлагаем очень большие надежды на вновь прибывших коллег, ждем от них качественной работы, свежих идей и импульсов в работе парламента», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Сообщается, что зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов был избран ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов.

Отмечается, что свои полномочия он будет осуществлять без отрыва работы в медицинском университете.

«Елена Арямнова вошла в состав комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, Герман Трунов — в комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат Тагир Гизатуллин подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий, а семикратная чемпионка мира по международным шашкам Тамара Тансыккужина была избрана на должность заместителя председателя госсобрания.