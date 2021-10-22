Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Около 40 деревьев не устояли под напором ураганного ветра, который разыгрался в Петербурге в ночь на пятницу, 22 октября. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Эти данные не окончательные.

Пресс-служба комитета по благоустройству СПб Шторм в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Штормовой ветер повалил 37 деревьев на территориях зеленых насаждений, находящихся в ведении комитета. По данным на 12:00 мск, самый большой урон стихия причинила насаждениям в Пушкинском районе, где перед ненастьем не устояли 16 деревьев. В том числе пострадали деревья в Отдельном парке в Пушкине и парке Мариенталь в Павловске.

В дежурную службу комитета по благоустройству также поступили сообщения о шести деревьях, упавших на проезжую часть, четыре из них — в Курортном районе, по одному — в Красногвардейском и Выборгском районах.

«Порывы ветра, который продолжает бушевать в городе, настолько мощные, что перед ними бессильны даже деревья с могучими стволами. Так, в Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает 1 метр», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, из-за ветра на тротуар у дома 158 по проспекту Ветеранов упало восемь секций металлического забора, а на Петербургском шоссе перед путепроводом по проезжей части раскидало пластиковые ограждения. По скоплению воды в дежурную службу поступило одно обращение по адресу: Московское шоссе, 246.

«Ненастная погода не торопится покидать Петербург. Городские сады, скверы и парки пока еще закрыты для безопасности горожан. Просим жителей и гостей города быть бдительными и осторожными на улице», — подытожили в комитете.