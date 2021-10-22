Грозный, 22 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Чечне с 27 по 29 октября 2021 года пройдут Дни Эрмитажа. В рамках их проведения в республике будет представлена выставка восточного и западноевропейского оружия из коллекций одного из главных музеев России. Республике также будет передана 3D-модель высокого разрешения мраморной скульптуры императрицы Александры Фёдоровны из собраний Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Как рассказали в музее, Дни Эрмитажа в Чечне будет проводиться при поддержке министерства культуры Республики и мецената Юрия Берестова.

Экспозиция «В бою и на параде. Шедевры защитного вооружения из собрания Государственного Эрмитажа» будет доступна зрителям в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова. В ходе Дней Эрмитажа в Чечне будет также организована трансляция цикла виртуальных лекций лучших специалистов Эрмитажа. Она будет доступна жителям всех районов республики.