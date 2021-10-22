Воронеж, 22 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Смерть Херберта Эмиля Клауса-Дитера Хайнце — это огромная трагедия и для Германии, и для России. Об этом говорится в некрологе, опубликованном на сайте Воронежского государственного университета 22 октября.

Пресс-служба Воронежского госуниверситета Почетный доктор ВГУ Херберт Эмиль Клаус-Дитер Хайнце

«Это событие, случившееся в нашем городе, — трагедия не только для Германии, но в равной степени для России, для Воронежа, для ВГУ. Память о замечательном немецком химике-инженере, руководителе и настоящем общественном дипломате останется в Воронежском университете — теперь уже навсегда. Руководство, профессорско-преподавательский состав, коллектив и студенты ВГУ выражают соболезнования родным и близким господина Хайнце. Их скорбь — наша скорбь», — говорится в некрологе.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 71-летнего Клауса-Дитера Хайнце было обнаружено утром 22 октября на улице, у театра оперы и балета в центре Воронежа. Хайнце находился в городе для открытия выставки старинных книг, вывезенных в годы войны немцами из Воронежа, и возвращённых спустя 80 лет, а также для участия в международном форуме «Народная дипломатия в диалоге России и ЕС». Клаус-Дитер Хайнце являлся руководителем химического промышленного технопарка Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark, также имел звание почётного доктора ВГУ и входил в попечительский совет вуза. Причиной смерти, по предварительным данным, называют инсульт.