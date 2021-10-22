Джакарта, 22 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продолжает прилагать дипломатические усилия, чтобы индонезийские паломники снова могли совершать умру, малое паломничество в Мекку, после того, как Саудовская Аравия вновь разрешила въезд в страну, сообщает CNN Indonesia.

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«Наши люди просят нас проявить терпение и ждать», — заявил генеральный консул Индонезии в Джидде Эко Хартоно.

По его словам, без сертификатов о вакцинации не возможно будет совершить умру.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство будет уделять особое внимание странам южной части Тихого океана во время председательства в G20 в 2022 году.