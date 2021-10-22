Порт-о-Пренс, 22 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Недавно назначенный начальник полиции Гаити Франц Эльбе пообещал бороться с отсутствием безопасности и вооруженными бандами, поскольку сегодня страна погружается в пучину насилия, в которой растет число похищений и убийств. Об этом пишет Prensa Latina.

U.S. Department of Defense Полиция Гаити

По словам нового директора полиции, его приоритетами являются борьба с бандитизмом, ликвидация банд и борьба с незаконным оборотом оружия.

Премьер-министр Ариэль Генри признал, что страна переживает цикл насилия, и призвал Эльбе восстановить порядок и улучшить ситуацию.

«Наша цель — провести выборы, а для проведения выборов нужна безопасность. Пора приниматься за работу», — сказал Генри, который еще не дал публичных комментариев по поводу недавнего похищения американских и канадских миссионеров.