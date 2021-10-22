Пекин, , 13:03 — REGNUM Власти Китая негативным образом восприняли заявления Николоса Бернса, выдвинутого нынешней администрацией США на должность американского посла в КНР. Об этом 22 октября говорится в редакционной статье авторитетного пекинского издания Global Times (GT).

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Систематические нападки на Китай — это не то, чем должен заниматься будущий посол США в нормальных условиях», — говорится в материале издание, мнение которого отражает позицию официальных кругов Пекина.

«Заявления Бернса демонстрируют общую враждебность, которую американские политические элиты питают в отношении Китая», — также указывается в статье.

Кроме того, отмечается, что народу Китая не нужно понимать из слов Бернса, что именно Вашингтон имеет в виду.

«Девять месяцев спустя мы четко видим, как администрация США собирается вести дела с Китаем», — добавляется в материале.

Также уточняется, что заявления кандидата в послы США в Китае не показали обычного для дипломатов «искусства слов и смыслов», а оказались «грубоватыми, с оттенком высокомерия в отношении Китая». При этом предполагается, что по прибытии в КНР Бернса, китайской стороной ему не будет оказано «любезного приема, за исключением обычного дипломатического этикета».

Отметим, ранее Николос Бернс в ходе слушаний по рассмотрению его кандидатуры в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам заявил, что усиление стратегического сотрудничества между Россией и Китаем создает необходимость для Вашингтона углублять собственные отношения с союзниками и партнерами, и высказал сомнения по поводу того, можно ли вообще доверять Пекину.