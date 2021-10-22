Москва, 22 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Российский паспорт должен получить новый главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич. Об этом 22 октября сообщил председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин.

Паспорт

«За эти 10 лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт», — цитирует Ерёмина ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу.

Сербский специалист с 2008 по 2014 год был главным тренером «Нижнего Новгорода», а в 2017-м вернулся в команду и возглавляет её до сих пор. Также он работал с молодёжной командой ЦСКА и юношеской сборной России (до 16 лет).