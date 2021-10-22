Томск, 22 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Томске 22 октября произошёл крупный пожар в складском помещении на улице Мичурина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области, сообщение о возгорании поступило около 10 часов утра.

Главное управление МЧС по Томской области Пожар в Томске

Ко времени прибытия спасателей из окон здания шёл густой дым, в связи с чем очаг возгораний сразу найти не удалось. Пожарным пришлось работать в условиях нулевой видимости.

«В одном из помещений горели стеллажи с продуктами питания и другими товарами, паллеты. От высокой температуры повреждены офисные помещения», — отметили в управлении.

Спустя два часа пожар был локализован на площади 100 кв. метров, а к 15 часам дня огонь был потушен. Всего в ликвидации возгорания участвовали 46 спасателей, было задействовано 12 единиц техники. В результате происшествия, как отмечается, никто не пострадал.