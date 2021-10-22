Берлин, 22 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW выведет на российский авторынок новый электрокар BMW i4 только в самой мощной M-версии. Об этом сообщается на сайте издания Autoreview.

Autoreview Электрический BMW i4

Премьера электрокара BMW i4 прошла летом нынешнего года. Были представлены две версии автомобиля. Тогда автопроизводитель заявил о том, что новинка появится и на рынке России. Теперь же оказалось, что российским автолюбителям будет предложена только одна версия — M50.

В качестве силового агрегата у BMW i4 M50 два электромотора общей производительностью 544 л. с. (795 Нм). До «сотни» авто массой 2,3 тонны разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость машины равна 225 км/ч. Благодаря аккумулятору на 80,7 кВт-ч электрокар на одном заряде может проехать 510 км (по циклу WLTP).

На рынке Германии BMW i4 появится в ноябре 2021 года. Стоимость самой дешёвой версии модели составит 58,3 тыс. евро (около 4,8 млн рублей).

Ранее стало известно, что BMW готовит премьеру обновлённой версии хетчбэка M135i xDrive с модернизированной подвеской доработанной выхлопной системой. Эта версия хетчбэка имеет лучшую управляемость при прохождении поворотов на высоких скоростях.

Читайте также: Обновлённый BMW M4 испытали на трассе Нюрбургринг